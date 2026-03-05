«ناس» تطلق مبادرة لتقديم 3000 وجبة إفطار

أطلق موظفو شركة طيران ناس، الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، مبادرةً تطوعيةً إنسانيةً لإعداد وتوزيع 3000 وجبة إفطار صائمٍ في الرياض، العاصمة السعودية، خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع جمعية ريف.

وشهدت المبادرة مشاركة عددٍ من موظفي طيران ناس الذين تطوعوا لإعداد وتجهيز وجبات الإفطار، وتوزيعها على الصائمين بعدد من المواقع في الرياض.

وأوضحت شركة الطيران السعودية، أن هذه المبادرة تأتي ضمن البرامج المجتمعية التي يحرص طيران ناس على تنفيذها تجسيدًا لقيم البذل والعطاء والتطوع في شهر البركات.

من جانبها، أعربت جمعية ريف الخيرية عن تقديرها مبادرةَ موظفي طيران ناس، مثنيةً على روح التعاون والعمل التطوعي التي جسَّدها المشاركون في هذه المبادرة، وتسهم في دعم جهود العمل الخيري، وخدمة المجتمع.