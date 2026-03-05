«روتانا» تنتج مقدمة «النص التاني»

أطلقت «مجموعة روتانا للموسيقى» أغنية «نص عايش»، التي تتصدر تتر المسلسل المصري «النص التاني»، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من رمضان الجاري، وهي من كلمات محمود فاروق، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري.

ولاقى صوت حمزة نمرة في تتر المسلسل ثناءَ المتابعين، إذ أثنوا على فكره وما يقدمه من اختيارات فنية تجعله مختلفًا عن الآخرين.

يذكر أنَّ مسلسل «النص التاني» يلعب بطولته الفنان أحمد أمين وباقة من ألمع النجوم، بينهم أسماء أبو اليزيد، بسمة، صدقي صخر، حمزة العيلي، ميشيل ميلاد، وسامية الطرابلسي، وهو من تأليف عبد الرحمن جاويش وشريف عبد الفتاح، وإخراج حسام علي.

وتستعد مجموعة روتانا للموسيقى لطرح وإنتاج أغاني العديد من الأعمال الدرامية والأفلام.