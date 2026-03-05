إنزاجي: ننتظر قرار بنزيما.. والنجمة ليس سهلا

أوضح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن مشاركة الفرنسي كريم بنزيما في مواجهة النجمة، الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي ستحدَّد خلال التدريبات الجماعية، الخميس.

وقال المدرب عن وضع اللاعب في المؤتمر الصحافي الذي عُقِدَ، الخميس، قبل المواجهة: «سنتدرَّب بعد قليلٍ، وبعدها سنرى إمكانية مشاركته». مضيفًا: «مشاركة حسان وناصر ونيفيز تبدو صعبةً».

وتحدث الإيطالي عن الأهداف المُستَقبلة: «قبل مباراة الشباب كان معدل استقبالنا الأهداف أقلَّ من هدفٍ واحدٍ في المباراة، لكننا نريد التحسُّن دائمًا».

وأكد إنزاجي أن الفريق قدَّم آخر حصتين تدريبيتين بصورةٍ مميزةٍ: «الجدية عاليةٌ من جميع اللاعبين. الاستعدادات تسير بأفضل شكلٍ ممكنٍ من أجل مباراة الغد التي تعد مهمةً».

واستطرد: «النجمة شهد تغييراتٍ أخيرًا على مستوى الجهاز الفني، وبعد ذلك تغيَّر أداؤه في الدوري. نتائجه الأخيرة كانت جيدةً، إذ فاز في مباراةٍ، وخسر أخرى أمام الأهلي في جدة، وعلى الرغم من الهزيمة إلا أنه كان خصمًا قويًّا وصعبًا. علينا أن ننتبه جيدًا، وأن نواصل طريقنا في المنافسة على بطولة الدوري».

وتوجَّه المدرب برسالةٍ لجماهير فريقه قائلًا: «أولًا أحب أن أوجِّه كلمةً للجمهور: نتمنى حضوركم ومساندتكم لنا كالمعتاد، ونحن ننتظركم». بينما قال عن اللاعبين: «ردَّة فعل العناصر التي شاركت في المباراة الماضية كانت إيجابيةً مثل بوابري ومندش، وكذلك دخول عناصر مثل مراد ودارسي كان جيدًا للغاية، ومشاركتهم كانت مميزةً».

وكشف في الوقت نفسه عن وجود بعض الغيابات: «لدينا غياباتٌ في بعض العناصر، ونحتاج إلى الجميع لمساندتنا».

كذلك بيَّن إنزاجي أنه تواصل مع اليامي بعد عمليته الجراحية: «أرسلت له تحياتي ورسائلَ خاصَّة بعد عمليته الناجحة. هو لاعبٌ رائعٌ ومحترفٌ، وأتمنى عودته سريعًا. أُصيب خلال مباراةٍ معنا، وكان يقدم مستوى جيدًا».

وحول مركز الظهير الأيمن ذكر: «هذه نقطةٌ كنا نعاني منها، وحتى في فترة الانتقالات لم نتمكَّن من استقطاب ظهيرٍ، ومع وضع اليامي أصبحت الأمور أصعب. جرَّبنا أكثر من خيارٍ، مرةً متعب، وفي أخرى دارسي، ومندش، وتمبكتي، وكذلك بعض لاعبي الفريق الأولمبي. عليَّ المحاولة مرةً بعد أخرى. هي مرحلةٌ صعبةٌ، لكننا قادرون على تجاوزها بشكلٍ جيدٍ».

واختتم الإيطالي المؤتمر بالحديث عن لاعبي الفئات السنية قائلًا: «نتواصل دائمًا مع محمد الشلهوب، ومدربي فريق تحت 21 عامًا، ونواصل العمل معهم، ونتابع اللاعبين في الفئات السنية. بعض لاعبي الفريق الأولمبي يشاركون معنا، وعندما تتوفر الفرصة يحصلون على دقائقَ، لكنْ يجب أن تكون مشاركتهم في الوقت المناسب، وأرى أن أداءَهم جيدٌ جدًّا».