الذكريات الزرقاء تجمع جوميز وسعود

جدَّد الفرنسي بافيتيمبي جوميز ذكريات المرحلة الهلالية خلال لقائه سعود عبد الحميد، لاعب فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، وفق ما نشره عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الخميس.

وقال جوميز في منشوره: «بالأمس كان لي شرف زيارة صديقي العزيز سعود عبد الحميد، اللاعب السابق لنادي الهلال وأحد الأسماء المهمة في كرة القدم السعودية».

وأضاف: «كان من دواعي سروري التحدث معه، وتهنئته على مستوياته المميزة، وأن أُعبِّر له عن مدى فخري بالمسيرة التي حققها».

واختتم الهداف الفرنسي منشوره قائلًا: «تطورٌ رائعٌ ومثالٌ يُحتذى به للكثيرين. دائمًا فخرٌ لنا أن نرى لاعبًا سعوديًّا يتألق في هذا المستوى».

وردَّ عبد الحميد على منشور جوميز كاتبًا: «شكرًا لزيارتك ودعمك المستمر أخي وصديقي، وبإذن لله نكون دومًا عند حُسن الظن، ونكون خير سفيرٍ لوطنا الغالي، ونحقق الطموحات التي نهدف للوصول لها».

وعلى الرغم أن اللاعبَين مثَّلا الأزرق إلا أن المستطيل الأخضر لم يجمعهما معًا، إذ حضر عبد الحميد إلى الهلال في «الميركاتو» الشتوي من موسم 2022، وكان جوميز قد غادر وقتها الأسوار العاصمية.

وخلال الموسم الجاري شارك عبد الحميد في 20 مباراةً بمجموع 972 دقيقةً، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، وقدم أربع تمريراتٍ حاسمة، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.