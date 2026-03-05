فوانيس طويق تضيء «التحلية» في رمضان

يضيء معرض طويق للنحت شارع الأمير محمد بن عبد العزيز «التحلية» في قلب الرياض ضمن مخرجات النسخة السابعة من ملتقى طويق للنحت، التابع لبرنامج «الرياض آرت» الذي تُشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ومع حلول شهر رمضان، يكتسب المعرض بُعدًا ثقافيًّا واجتماعيًّا، إذ تتحوَّل المنحوتات المنتشرة في الموقع إلى محطاتٍ تأمليةٍ في فضاءٍ حضري مفتوحٍ، يتقاطع فيه الفن مع الحياة اليومية للمدينة. وبعد الإفطار تتوافد العائلات والزوار إلى موقع المعرض، إذ تمتزج الحركة المعتادة للشارع مع هدوء الأمسيات الرمضانية في تجربةٍ تعزِّز حضور الفن في الفضاء العام.

ويضم المعرض 25 عملًا نحتيًّا، أُنجزت خلال مرحلة النحت الحي في الملتقى بمشاركة فنانين من داخل السعودية وخارجها، استخدموا أحجارًا مستخرجةً من البيئة السعودية مثل الجرانيت، والبازلت في أعمالٍ تستكشف مفهوم التحوُّل تحت شعار النسخة السابعة «ملامح ما سيكون» الذي يعكس رؤيةً فنيةً، تتناول المستقبل بوصفه امتدادًا لتراكمات الذاكرة حيث يتحوَّل الحجر إلى مادةٍ لإعادة تشكيل المعنى الحضري.

ويستقبل المعرض زوَّاره يوميًّا من الـ 08:30 مساءً حتى الـ 02:30 صباحًا، وسيستمر إلى 8 مارس الجاري حيث يقدم تجربةً فنيةً مفتوحةً، تعكس التحول الثقافي الذي تشهده الرياض.