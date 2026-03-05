إنريكي: مواجهة موناكو في مستوى دوري الأبطال

أوضح الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، أنَّ مواجهة موناكو، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري ستكون قوية للغاية وأشبه بمنافسات النخبة الأوروبية.

ويتصدر باريس ترتيب الدوري بـ 57 نقطة، بفارق أربع نقاط عن لانس الثاني، فيما يحتل موناكو المركز السابع بـ 37. وتحمل المواجهة بين الفريقين الرقم 100 في الدوري منذ موسم 1971ـ1972، وتميل الأفضلية بشكل كبير لموناكو بواقع 46 انتصارًا مقابل 25 لباريس، فيما تعادلا 28 مرة.

وكان باريس تأهل إلى ثمن نهائي بدوري الأبطال، بعد فوزه على موناكو ضمن منافسات الملحق بنتيجة 5ـ4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيسعى فريق العاصمة الفرنسية إلى تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على ملعبه ضد موناكو للمرة الأولى بالدوري، من خلال مواصلة نجاحاته خلال الأسابيع الأخيرة، الممثلة بتسعة انتصارات في آخر عشر مباريات، في أداء متواصل لم يستطع أحد مجاراته حتى الآن، ولا حتى لانس الثاني.

لكن في المقابل وبعد أن حافظ على سجله خاليًا من الهزائم فيما يقارب شهرين، يتمتع فريق إمارة موناكو بزخم قوي، ولا يفصله عن المراكز الخمسة الأولى سوى ثلاث نقاط.

ويعد باريس وموناكو هما الفريقان الوحيدان اللذان حصلا على أكبر عدد من النقاط في آخر خمس مباريات في الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه الخميس: «لقد واجهناهم في دوري أبطال أوروبا أيضًا، لذلك فقد بدأنا نعرفهم جيدًا، ونعلم أنها ستكون مباراة في مستوى البطولة نفسها».

وعن المباراة الماضية التي فاز فيها بصعوبة على لوهافر أوضح: «الدوري الفرنسي بطولة ليست سهلة وفي كل مباراة، خاصة حينما تكون خارج ملعبنا تكون الأمور أكثر صعوبة، أمام لوهافر كان علينا التركيز حتى النهاية، وكان ذلك أمرًا شاقًا لكننا فزنا بالنقاط الثلاث».

وعن عودة المهاجم عثمان ديمبلي من الإصابة، أوضح: «من الرائع جدًّا تلقي خبر عودة لاعب من الإصابة، مثل ديمبلي أو مايولو، نحن سعداء بعودته ونأمل في أن ينضم إلى قائمة الفريق في المباراة، لكن علينا أن نكون حذرين حول حالة كل لاعب وأن نتخذ القرارات بناءً على ذلك».