النصر بين الحمدان وماني.. وأنجيلو يغير المركز

جرّب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، خطتين الخميس للتعامل مع غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة نيوم، مساء السبت في الرياض، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وحسب مصادر خاصة بـ«الرياضية»، قاد عبد الله الحمدان خط هجوم الفريق الأساسي في مناورةٍ بين مجموعتين قادها جيسوس في ختام حصة تدريبية على ملعب مركز «دار النصر» التدريبي. وبعد وقتٍ من المناورة، التي غطّت كامل مساحة الملعب، أصبح السنغالي ساديو ماني رأس الحربة، بدلًا من الحمدان، وتحوَّل البرازيلي أنجيلو جابرييل من مركز لاعب الوسط، الذي كان يشغله بجوار الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، إلى مركز الجناح الأيسر، فيما دخل عبد الله الخيبري إلى ثنائية الوسط.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري، برصيد 61 نقطة، ويستضيف نيوم، الثامن بـ 32 نقطة.

والثلاثاء، أعلن النادي العاصمي عن إظهار الفحوصات الطبية تعرض نجمه رونالدو إلى إصابة عضلية أمام الفيحاء، في الجولة الماضية، بدأ على إثرها برنامجًا تأهيليًا يخضع خلاله إلى تقييم مستمر حتى عودته إلى التدريبات الجماعية.

وفاز المتصدر 3ـ1 على الفيحاء، السبت في المجمعة، ووصل إلى النقطة 61، متقدمًا بنقطتين على الأهلي، أقرب ملاحقيه.