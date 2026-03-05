بعد 8 جولات.. التعاون يسترد الكويكبي

ضمّ البرازيلي بيركليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، الجناح محمد الكويكبي إلى قائمة اللاعبين التي تواجه الفتح، الجمعة في بريدة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، طبقًا لما أبانته لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

واستعاد الكويكبي جاهزيته، ومنحه الجهاز الطبي ضوءًا أخضر للمشاركة في المباراة، التي يحتضنها ملعب النادي.

وتعرّض اللاعب إلى إصابة عضلية حرمته من خوض المباريات على مدى شهرٍ ونصف الشهر تقريبًا.



لكنه انتظم أخيرًا في التدريبات الجماعية، واستدعاه الجهاز الفني إلى قائمة المباراة المقبلة، لتتعزز خيارات شاموسكا، الذي استعاد، خلال تدريبات الأسبوع الجاري، المدافع البرازيلي أندريه جيروتو بعد إصابة عضلية.

ويمتلك التعاون، سادس جدول الترتيب، 41 نقطة، ويواجه الفتح، صاحب المركز التاسع برصيد 28 نقطة.