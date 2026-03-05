قبل «الديربي».. كونسيساو يؤجّل.. ويايسله يعتمد

استقرَّ الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على الدخول بالمدافع الدولي ريان حامد، إلى جانب البرازيلي روجر إيبانيز لتعويض غياب المدافع التركي ميريح ديميرال في مباراة «الديربي» أمام الاتحاد، الجمعة، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

ويعاني ديميرال من إصابة في وتر العضلة، ويخضع حاليًّا لبرنامج تأهيلي، ويُفضِّل الجهاز الفني في الأهلي، بقيادة الألماني ماتياس يايسله، عدم المجازفة به خوفًا من تفاقم إصابته الجديدة.

وذكر المصدر ذاته، أن ماتياس يفاضل بين الفرنسي إنزو ميو، والبرازيلي ماثيو جونسالفيس للزج بأحدهما في قائمة الأجانب الثمانية في «الديربي» بدلًا من المدافع ديميرال، وسيُحدِّد اختياره خلال الاجتماع الفني، عصر يوم المباراة.

وفي جانب الاتحاد، ضمَّ المدرب البرتغالي سيرجو كونسيساو تسعة لاعبين أجانب إلى قائمة «الديربي»، وهم الصربي رايكوفيتش، والبرتغالي بيريرا، والألباني ميتاي، والبرازيلي فابينيو، والمالي ندومبيا، والبرتغالي روجير فرنانديز، والجزائري حسام عوَّار، والفرنسي موسى ديابي، والمغربي يوسف النصيري، وسيُبعد أحدهم في الاجتماع الفني للمباراة.

ويبلغ رصيد الأهلي قبل المباراة 59 نقطةً، ويتأخر الفريق بنقطتين خلف المتصدر النصر.

في المقابل، جمع القطب الجداوي الآخر الاتحاد 42 نقطةً، وضعته في المركز السادس.