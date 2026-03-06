بوكونيولي: نتسلح بالذكاء أمام باريس

رأى سيباستيان بوكونيولي، مدرب فريق موناكو الأول لكرة القدم، أن التحلي بالذكاء واللعب بأسلوب هجين هي الطريقة الأمثل لمواجهة باريس سان جيرمان الجمعة.

ويدخل موناكو، مباراة الجولة الـ 25 للدوري، المواجهة متسلحًا بسلسلة من النتائج الإيجابية بتحقيق أربعة انتصارات وتعادل وحيد في آخر خمس جولات، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة بالمركز السابع.

في الجهة الأخرى، يتطلع باريس، لفوز يعزز به تربعه على القمة «57 نقطة»، بفارق أربع نقاط عن لانس الذي سيستقبل ميتز، متذيل الترتيب «13 نقطة» الأحد.

الفريقان التقيا ثلاث مرات الموسم الجاري، فاز موناكو في مباراة الدور الأول على ملعبه بهدف الياباني تاكومي مينامينو. أما المواجهتان الأخريان فكانتا في ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال، وتغلب باريس 3-2 ذهابًا خارج ملعبه وتعادلا إيابًا 2-2.

وأوضح بوكونيولي في مؤتمر صحافي الخميس: «لا أعتقد أن هذا هو الوقت الأمثل لمواجهتهم، لأن لديهم فرصة لتعزيز صدارتهم لجدول الترتيب، خاصةً وأنهم يعرفون فريقي جيدًا. ببساطة، إنه باريس، وهو يبذل قصارى جهده للفوز في كل مباراة، لذا لا أعتقد أنه سيركز حاليًا على مواجهة تشيلسي بدوري الأبطال. سنرى تشكيلته الأساسية، لكن كل مباراة مهمة بالنسبة له، لذا أتوقع منه أن يأخذها على محمل الجد، وسنكون مستعدين لذلك».

وعن نوع المباراة التي يتوقعها في ملعب «حديقة الأمراء» قال: «لا يُضاهي هذا اللقاء خوض مباراتين في دوري أبطال أوروبا، لكن السياق يبقى نفسه.. مباراة خارج ملعبنا ضد فريق نعرف إمكانياته جيدًا، فهو من الأفضل في أوروبا. لذا، علينا أن نكون في قمة مستوانا، وأن يكون أداؤنا مماثلًا لأدائنا في المباريات السابقة، بتكاتفٍ كبير، ورغبةٍ في الهجوم والدفاع معًا، ومحاولة تحسين ما كان بإمكاننا فعله بشكلٍ أفضل أمامهم».

وحول النهج التكتيكي للمباراة أشار بوكونيولي :«أعتقد أننا كنا نمتلك خطة متماسكة في المباريات الثلاث السابقة، مبنية على نقاط قوة فريقنا وخصمنا.. القدرة على التبديل بين الدفاع بثلاثة وأربعة لاعبين، واللعب بأسلوب هجين، يُعدّ استثمارًا جيدًا على المدى القريب والمتوسط».

وأضاف: «سنحتاج إلى أن نكون أذكياء وفعّالين في تنفيذ ما نريد. تكتيكيًا، يمكننا دائمًا محاولة مفاجأتهم بهجماتنا، وهو ما فعلناه مرات عديدة هذا العام. لكن يجب أن يبقى الأساس كما هو في المباريات الأخيرة: محاولة الحفاظ على نظافة الشباك والفعالية في منطقتي الجزاء. لكن بشكل عام نتوقع أن يسيطر باريس على المباراة».

يذكر أن المباراة ستحمل الرقم 100 بين الفريقين في الدوري منذ موسم 1971-1972. وتميل الأرقام لمصلحة فريق إمارة موناكو بواقع 46 انتصارًا، مقابل 25 لباريس، لكن الأخير يملك ألقابًا أكثر في المسابقة إذ توج 13 مرة بينما يملك الأول ثمانية.