ضمك يكتب الانتصار الأول أمام الرياض

كتب فريق ضمك الأول لكرة القدم انتصاره الأول تاريخيًّا على نظيره الرياض في دوري روشن السعودي بعد أن تغلَّب عليه 3ـ0، الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ولم يسبق أن كسب الفريق الجنوبي نظيره العاصمي منذ انطلاق دوري المحترفين 2008ـ2009، إذ فاز الرياض في مواجهةٍ وحيدةٍ، وحضر التعادل في أربع مناسباتٍ.

وسجل الكونغولي جوناثان أوكيتا هدف اللقاء الأول عند الدقيقة 35، وأضاف الأرجنتيني فلينتين فادا الثاني «53»، واختتم الثلاثية سنوسي هوساوي «61».

وبهذا الانتصار رفع ضمك رصيده إلى 19 نقطةً من ثلاثة انتصاراتٍ، وعشرة تعادلاتٍ، فيما خسر 12 مباراةً، بينما تجمَّدت نقاط الرياض عند 16 من ثلاثة انتصاراتٍ، وسبعة تعادلاتٍ، مقابل 14 خسارةً.

وبعد هذا اللقاء، ينزل ضمك ضيفًا على النجمة، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ 26 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، فيما يواجه الرياض منافسه الاتحاد على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.