بمشاركة 36 فريقا.. المكسيك تستضيف كأس الرابطتين

تستضيف المكسيك وللمرة الأولى مباريات مسابقة كأس الرابطتين لكرة القدم في نسختها الرابعة بمشاركة 36 فريقًا من الدوريين الأميركي والمكسيكي، في الفترة من 4 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين، أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من انتهاء كأس العالم الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويُعدّ إنتر ميامي، بطل نسخة 2023، من بين 18 فريقا أمريكيا سيتنافسون مع 18 من الجانب المكسيكي تسعى لإحراز اللقب للمرة الأولى.

وفاز كولومبوس كرو باللقب عام 2024، وفي العام الماضي، تغلب سياتل ساوندرز على إنتر ميامي في المباراة النهائية.

وسيتم تقسيم الفرق الـ 36 المشاركة بين مجموعتين، إحداهما من الدوري الأميركي والأخرى من الدوري المكسيكي، وسيتأهل أفضل ثمانية فرق إلى ربع النهائي، مع مباريات بين فرق من دوريين مختلفين في كل مجموعة.

وسيخوض ميامي مبارياته الثلاث في الدور الأول على ملعبه الجديد كليًا، المسمى بـ«ملعب نو»، والمقرر افتتاحه في أبريل المقبل، ويتسع لـ 26,700 متفرج.

ويخوض الأرجنتيني ليونيل ميسي «38 عاما» أولى مبارياته مع إنتر ميامي في 5 أغسطس المقبل ضد أتلتيكو سان لويس، ثم يواجه مونتيري وكلوب ليون في 8 و12 منه.

ومن بين 54 مباراة في الدور الأول، ستُقام أربع مباريات في المكسيك. وستمنح كأس الرابطتين ثلاثة مقاعد في كأس أبطال الكونكاكاف 2027، حيث يتأهل البطل مباشرة إلى ثمن نهائي المسابقة.