أبو الشامات يطلب 30 مليونا

طلب محمد أبو الشامات، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القـــدم، مبلــغ 30 مليونا من أجل تمديد عقده عامين إضافيين، وفقًا لمصادر «الرياضية».

وذكرت المصادر ذاتها، أن الدولي السعودي رفض العرض القدساوي الذي قُدِّم له، مطالبًا بالحصول على 15 مليون ريال سنويًّا عن كل موسم للبقاء في صفوف النادي، والموافقة على تمديد عقده.

وأشارت إلى أن ملف التجديد لم يُحسم بعد، ويعمل القدساويون على إنهائه الصيف المقبل في حال تم الاتفاق مع اللاعب.

وينتهي عقد أبو الشامات في 2028، وتسعى الإدارة إلى إضافة عامين إضافيين، ليمتدَّ حتى 2030 ضمن خطة الحفاظ على العناصر الأساسية في الفريق.

وكان القادسية رفض، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عرضًا من نادي الهلال لشراء عقد اللاعب.

ولعب أبو الشامات 26 مباراةً مع القادسية الموسم الجاري بمجموع 2068 دقيقةً، سجل خلالها هدفًا، وصنع سبعة، وفق «ترانسفير ماركت».