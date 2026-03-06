جارديم: لن أغيّر جلد فلامنجو.. وعشت تجربة لويس

بدأ البرتغالي ليوناردو جارديم مهمته الجديدة مدربًا لفريق فلامنجو البرازيلي الأول لكرة القدم، الخميس بعد الإقالة المفاجئة لفيليبي لويس مطلع الأسبوع الجاري.

وكان جارديم «51 عامًا» أعلن في ديسمبر الماضي استقالته من تدريب كروزيرو بعد عشرة أشهر فقط على توليه المهمة، حفاظًا على «صحته الجسدية والنفسية» على حد تعبيره.

وكان النادي أوضح عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن المدرب البرتغالي وقع العقد يوم الأربعاء حتى ديسمبر 2027.

وقاد المدرب السابق لموناكو، المتوّج بلقب الدوري الفرنسي 2017، الأربعاء حصته التدريبية الأولى، قبل أن يُقدَّم رسميًا الخميس.

كما درب جارديم في منطقة الخليج بين 2021 و2025، وقاد الهلال إلى التتويج بلقب الدوري السعودي 2022 ودوري أبطال آسيا 2021، كما درب شباب الأهلي الإماراتي 2023.

ويخلف جارديم، فيليبي لويس، الذي أُعلن عن إقالته ليل الإثنين، بعد وقت قصير من الفوز بنتيجة 8-0 على مادوريرا المتواضع.

وقال المدرب البالغ 40 عامًا في رسالة وداع عبر إنستجرام :«أرحل بسلام، مرفوع الرأس وضمير مرتاح. كرة القدم دورات، ودورتنا كانت تاريخية».

ولم يبدأ فلامنجو، صاحب أكبر ميزانية في أميركا الجنوبية حالًا، موسمه بشكل جيد، إذ خسر الكأس السوبر البرازيلية أمام كورنثيانز «2-0»، وهو أول لقب كان يستهدفه الموسم الجاري، كما خسر ريكوبا سودأميريكانا في ماراكانا أمام فريق لانوس الأرجنتيني «2-3».

وفور وصوله قاد جارديم الخميس حصتين تدريبتين، استعدادًا لمباراته الأولى الأحد أمام فلومينينسي على ملعب ماراكانا في نهائي بطولة كاريوكا.



وأوضح جارديم خلال المؤتمر الصحافي الخميس الذي نشر على الموقع الرسمي للنادي أن فلامنجو من بين أفضل الأندية في العالم، وإنه حافز كبير أن يقوده لمواصلة الانتصارات وتحقيق الألقاب والنتائج.

ولفت إلى أن الأهم هو استغلال إمكانات اللاعبين على أكمل وجه، وقال: «عملتُ مع لاعبين يجيدون الانتقال السريع، لكنني بحاجة إلى الاستفادة من خصائص كل لاعب. لديّ هنا لاعبون يجيدون الاستحواذ على الكرة، وآخرون يتميزون بالهجومية. كرة القدم ليست لعبة ذات طابع واحد».

وأكد: «لن أغير شيئًا في الوقت الحالي لأننا وصلنا إلى مرحلة التأسيس.. لقد نقلتُ رسالتي إلى اللاعبين. أعرف فلامنجو جيدًا لأننا لعبنا في البطولة نفسها العام الماضي. بالتأكيد، لن أغير جوهر الفريق. سأحاول وضع بصمتي الشخصية في بعض المواقف».

وأشار إلى أنه سيستفيد بالتأكيد من خبرة المدرب السابق فيليبي لويس الذي تربطه به علاقة: «تبادلنا بعض الأفكار. هدفي هو الاستمرار وإضافة لمستي الخاصة، وهذا أمر طبيعي».

وعن إقالة لويس أوضح جارديم: «مررت بتجارب مماثلة في حياتي.. في موناكو، غادرت بعد فوزنا على ليل 4-1 في ديسمبر 2019. أعلم أن الوضع ليس سهلًا، ولكن بمجرد أن تلقيت دعوة من فلامنجو تواصلت مع لويس الذي قال لي لو لم يكن جارديم لكان شخصًا، بالطبع لم يكن لي أي دور في إقالته وعلاقتنا، لم تتغير».