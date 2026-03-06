بنزيما يدخل خيارات الهلال

دخل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، خيارات مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي خلال مواجهة النجمة المقررة الجمعة على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وفق ما كشفه مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه، أن اللاعب شارك بالتدريبات الجماعية بفاعلية كبيرة ودخل قائمة المواجهة، إلا أن أمر مشاركته أساسيًا أو بديلًا سيحدد خلال الاجتماع الفني قبل المباراة.

يذكر أن النادي العاصمي أعلن الأربعاء، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، مشاركة اللاعب في الحصة التدريبية.

وغاب المهاجم الفرنسي عن المشاركة مع فريقه أمام التعاون والشباب في الجولتين الماضيتين من الدوري بعد تعرضه للإصابة عقب مباراة الاتحاد، ضمن الجولة الـ 23 التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وخلال الموسم الجاري شارك بنزيما في 24 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة وحيدة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ويحتل الهلال المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 58 نقطة من 17 انتصارًا وسبعة تعادلات دون أي خسارة، بفارق نقطة عن الأهلي الثاني، وثلاث نقاط عن النصر المتصدر.