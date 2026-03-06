تشيلسي ينعش خزينة برشلونة

يستعد نادي برشلونة الإسباني لتعزيز وضعه المالي بعد أن راجت أخبار عن رغبة تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع فيتور روكي مهاجم فريق بالميراس البرازيلي الأول لكرة القدم.

ويتألق روكي «21 عامًا» مع فريقه بتسجيل الأهداف، بخلاف ظهوره الباهت مع برشلونة الذي تعاقد معه في يناير 2024 من أتلتيكو باراناينسي مقابل 40 مليون يورو، لكنه رحل بعد عام معارًا إلى ريال بيتيس الإسباني ثم باعه بشكل نهائي إلى بالميراس في فبراير 2025، مقابل 25 مليونًا إضافة إلى خمسة ملايين أخرى متغيرات.

لكن برشلونة وفي سبيل تعويض خسائره وضع بندًا في عقد بيع روكي إلى بالميراس بأحقيته في 20 في المئة من قيمة بيع اللاعب مستقبلًا، بشرط ألا تقل الصفقة عن 40 مليونا، وإلا ستتراجع النسبة إلى 10 في المئة.

وتشير تقارير من البرازيل إلى أن تشيلسي يدرس بجدية التعاقد مع روكي قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقًا لموقع «بولا في آي بي» البرازيلي، فإن النادي اللندني يستعد لتقديم عرض كبير في محاولة لضم المهاجم إلى صفوفه.

ويضيف التقرير أن بالميراس قد يكون منفتحًا على المفاوضات إذا كان العرض مغريًا بما فيه الكفاية. وأكدت مصادر لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن تشيلسي ربما يكون قد قدم بالفعل عرضًا مبدئيًا بقيمة 50 مليونًا، على الرغم من أن بالميراس يرى أن هذا المبلغ زهيد للغاية للتخلي عن أحد لاعبيه الأساسيين.

وخاض روكي 16 مباراة مع برشلونة بمجموع 353 دقيقة، وسجل هدفين، وسبعة مع ريال بيتيس في 33 مباراة، بينما رفع النسق مع بالميراس الذي ظهر معه في 69 مواجهة وقع فيها على 25 هدفًا وصنع ستة.