كاريلي: تطورنا.. ولن أنسى هزيمة النصر

أوضح البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، أن مستويات فريقه تشهد تطورًا كبيرًا بعد الفوز على الرياض بثلاثية نظيفة الخميس ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب البرازيلي: «حققنا فوزًا مهمًا في مرحلة مهمة من الموسم، وهذه هي المرة الأولى التي نسجل فيها ثلاثة أهداف من دون أن نستقبل أي هدف. هذا يؤكد تطور المنظومة داخل الفريق».

وأضاف: «اللاعبون قدموا مباراة جيدة والتزموا بما عملنا عليه، ونسعى لمواصلة هذا التطور لتحقيق هدفنا في دوري روشن».

وعن سؤال «الرياضية» بشأن التعامل مع المواجهات المقبلة، خاصةً أمام منافسين مباشرين والفرق التي تنافس على اللقب، قال: «أتذكر تجربتي السابقة مع الوحدة عندما حققنا الفوز أمام النصر في وقت كان فيه بطلًا، وهذا يؤكد أن العمل الجيد والتركيز قادران على صنع الفارق أمام جميع الأندية».

وأردف: «المنافسة الآن أقوى من قبل، لذلك علينا مواصلة العمل بجهد أكبر للحفاظ على هذا المستوى وتحقيق أهدافنا الموسم الجاري».