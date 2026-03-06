دولاك: مباراة سيئة.. وأعتذر عن الخسارة

أبدى البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، أسفه لنتيجة مواجهة ضمك، مؤكدًا أن فريقه لم يدخل اللقاء بالتركيز المطلوب ولم يقدم الأداء المنتظر.

وقال دولاك خلال المؤتمر الصحافي: «أعتذر لجماهير نادي الرياض ولكل العاملين في النادي عن نتيجة المباراة».

وأضاف: «تحدثت مع اللاعبين قبل اللقاء وشرحت لهم كيفية التعامل مع المواجهة، لكن للأسف لم ندخل المباراة بالشكل المطلوب».

وتابع: «الأداء بشكل عام لم يكن جيدًا بالنسبة لنا، وكانت مباراة سيئة على الفريق».

واختتم حديثه قائلًا: «علينا معالجة مسألة السلوك داخل الملعب وتصحيح الأخطاء، وبعد ذلك سنبدأ الاستعداد لمواجهة الاتحاد».