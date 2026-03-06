العناية المركزة تبعد هاني شاكر

أكد لـ«الرياضية» مصدر خاص أن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر غير مستقرة، إذ خضع خلال الأيام الماضية لعملية جراحية لوقف نزيف في القولون، وما زال حتى الآن في العناية المركزة لحاجته إلى متابعة دقيقة على مدار الـ24 ساعة، خاصة بعد التراجع الملحوظ الذي شهدته حالته الصحية خلال الساعات الماضية.

إلى ذلك، دعت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية في تصريح صحافي، جمهور الفنان إلى الدعاء له، وأضافت: «بكل أسف فوجئنا ببعض الصفحات والمواقع تنشر أخبارًا مغلوطة وغير دقيقة، بل وتتداول صورة مفبركة بالذكاء الاصطناعي له على فراش المرض».