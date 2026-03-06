ديربيات «الإنماء».. أفضلية أهلاوية كبيرة

يمتلك فريق الأهلي الأول لكرة القدم أفضلية واضحة أمام الاتحاد، جاره وغريمه التقليدي، عندما يلتقيان على ملعب «الإنماء» ضمن دوري المحترفين، الذي انطلق عام 2008 وانضم الملعب إلى ميادين منافساته في 2014.

ويستضيف «الإنماء»، مساء الجمعة، مواجهة الفريقين، في قمة الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وتواجه الفريقان 18 مرّةً على الملعب ذاته، لحساب البطولة، كسِب الأهلي 10 منها مقابل فوزين اتحاديين مع ستة تعادلات.

ولم يكتف الأهلاوية بتفوقهم في النتائج، بل أحرزوا ضِعف عدد أهداف المنافس في هذه المباريات، بواقع 30 مقابل 15.

وبعيدًا عن الدوري، تواجه الفريقان مرتين في «الإنماء» ضمن كأس ولي العهد، وكسِب كلُّ فريقٍ مرّةً.

وفاز الأهلي على جاره وغريمه 1ـ0 في نصف نهائي كأس ولي العهد 2015- 2016، فيما هزمه الاتحاد 3ـ2 لحساب الدَور ذاته من نسخة الموسم التالي.

وأول مواجهةٍ بين الفريقين على «الإنماء» تعود إلى الجولة الـ 13 من دوري 2014- 2015، وأسفرت عن التعادل 1ـ1.

وضِمن الجولة الـ 8 من الموسم الجاري، شهِد الملعب ذاته فوز الأهلي بالديربي 1ـ0.