خطر الهبوط يقترب.. بالاس يعمق جراح توتنام بثلاثية

تزايد خطر هبوط فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم بخسارته الخميس 3-1 أمام ضيفه كريستال بالاس الخميس لحساب الجولة الـ 26 للدوري الممتاز.

وبدا توتنام، في طريقه لتحقيق أول انتصار في الدوري العام الجاري عندما سجل المهاجم دومينيك سولانكي هدف التقدم في الدقيقة 34.

لكن توتنام انهار بشكل فوضوي قبل نهاية الشوط الأول، إذ رد بالاس بثلاثة أهداف مفاجئة بعد طرد المدافع الهولندي ميكي فان دي فين، الذي جذب السنغالي إسماعيلا سار في المنطقة ليحصل على بطاقة حمراء والفريق الضيف على ركلة جزاء سجلها سار نفسه.

ثم مرر آدم وارتون الكرة إلى المهاجم النرويجي يورجن ستراند لارسن الذي أطلق تسديدة منخفضة إلى داخل الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، ثم قدم تمريرة أخرى لسار ليجعل النتيجة 3-1. كما ألغى الحكم هدفًا لسار بداعي التسلل قبل هدف سولانكي الافتتاحي.

وفي الشوط الثاني غابت الأهداف رغم تبديلات توتنام الهجومية لتعديل النتيجة، حيث شارك البرازيلي ريتشاردليسون والهولندي تشافي سيمونز، لكن بالاس تماسك دفاعيًا كما حالت أفضليته العددية دون تغير النتيجة.

ورفع بالاس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر، أما توتنام فتجمد عند نقاطه الـ 29 نقطة في المركز الـ 16، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن كل من نوتنجهام فورست الـ 17، ووست هام يونايتد الـ 18، أول مراكز الهبوط.