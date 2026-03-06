أراوخو يحتفل بالمئوية الثانية

احتفل الأورجوياني رونالد أراوخو، قائد فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الخميس بمناسبة ظهوره الـ 200 بقميص «البلوجرانا»، وسط زملائه وذلك بعد الحصة التدريبية.

وظهر قلب الدفاع الدولي للمرة الأولى مع برشلونة في السادس من أكتوبر 2019 ضد إشبيلية على ملعب «كامب نو»، وبات يحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين الأوروجويانيين مشاركة في تاريخ النادي بعد رامون فيلافيردي «224»، ولويس سورايز «283».

وجاءت مشاركة أراوخو الـ 200 أمام أتلتيكو مدريد الثلاثاء الماضي في إياب نصف نهائي كاس ملك إسبانيا والتي فاز فيها برشلونة بثلاثية نظيفة، لكنها لم تكن كافية لبلوغ النهائي بعد خسارة الذهاب 0-4، ولم تكن مناسبة سعيدة للاحتفال برقمه التاريخي.

ومنذ قدومه من بوسطن ريفرز الأوروجوياني سجل أراوخو 13 هدفًا وصنع سبعة. وتوج بلقبين في الدوري ومثلهما في الكأس مع ثلاثة سوبر. وأعاقت الإصابات التي تعرض لها اللاعب من الظهور كثيرًا خلال المواسم السابقة.

ويحتل أراوخو المركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين مشاركةً مع برشلونة من الأمريكيتين، بفارق سبع مباريات فقط عن البرازيلي رونالدينيو، وسبقه في الترتيب كل من فيلافيردي والبرازيلي ريفالدو «235»، والمكسيكي رافائيل ماركيز «242»، ولويس سواريز «283»، والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو «334»، والبرازيلي داني ألفيش «408»، والأرجنتيني ليونيل ميسي «778».