سعود يسجل ترجيحية.. لانس يطير إلى المربع الذهبي

أكمل فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة الكأس المحلية، بفوزه على مضيفه ليون بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وافتح لانس التسجيل بواسطة فلوريان توفان في الدقيقة 23، فيما أضاف عبد الله ديبو سيما الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

لكن ليون لم يستسلم وقلص النتيجة عن طريق رومان ياريمتشوك «67» قبل أن يستغل النقص العددي في صفوف لانس عقب طرد أرتور ماسوكو «70»، ليدرك ريمي هيمبرت التعادل «90+4».

ويلتقي لانس مع تولوز الشهر المقبل في نصف النهائي للبطولة، الذي يشهد أيضًا مواجهة أخرى بين ستراسبورج ونيس.

وشارك المحترف السعودي والظهير الأيمن سعود عبد الحميد في المباراة أساسيًا وسدد الركلة الثانية للانس بنجاح.

وهذه هي المباراة الرابعة لسعود في بطولة الكأس والثانية التي يبدأها أساسيًا، فيما تحمل الرقم 21 في كل المسابقات منذ وصوله إلى الفريق في أغسطس 2025 معارًا من روما الإيطالي. وسجل الدولي السعودي خلال مشاركاته تلك هدفًا وصنع أربعة.