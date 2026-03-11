«جزائية قاتلة» تنقذ برشلونة أمام نيوكاسل

أهدى النجم الشاب لامين يامال فريقه برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم تعادلًا ثمينًا أمام مضيفه نيوكاسل الإنجليزي 1-1، بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدلًا من الضائع للشوط الثاني، الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح هارفي بارنز التسجيل لنيوكاسل «86»، وأدرك يامال التعادل لبرشلونة «90+6 من ركلة جزاء».

وأقحم المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك، الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا وبيدري وفيرمين لوبيس والأوروجوياني رونالد أراوخو في التشكيلة الأساسية، بدلًا من فيران توريس والإنجليزي ماركوس راشفورد وداني أولمو ومارك كاسادو وإريك جارسيا الذين خاضوا مواجهة أتلتيك بلباو الأخيرة في «لا ليجا» منذ بدايتها.

في المقابل، اعتمد المدرب إيدي هاو مدرب نيوكاسل على الدنماركي وليام أوسولا الذي أحرز هدف الانتصار 2-1 أمام مانشستر يونايتد الأربعاء ضمن الدوري الإنجليزي، والسويدي أنتوني إيلانجا وبارنز لقيادة خط الهجوم، تاركًا الجناح أنتوني جوردون ثاني هدافي البطولة برصيد 10 أهداف خلف الفرنسي كيليان مبابي «13»، على مقاعد البدلاء.

ولم يعتمد فليك على خط دفاع متقدّم كما في معظم مباريات «بلاوجرانا» الموسم الجاري، لتلافي ترك مساحات أمام ثلاثي هجوم نيوكاسل أصحاب السرعات العالية.

وتٌلعب مواجهة الإياب على ملعب كامب نو في 18 مارس الجاري.