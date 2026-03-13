قلعة الشونة.. إرث يتحول إلى مزار عالمي

يشكل موقع قلعة الشونة الأثرية مكانًا بارزًا واستراتيجيًا في الجزء المركزي من منطقة البلد التاريخية في جدة، حيث يمتد تاريخه العريق من القرن السادس عشر الميلادي.

وشهد الموقع خلال هذه القرون الممتدة تغييرات محورية وكبيرة في مساحته الإجمالية ووظيفته الأساسية التي ارتبطت بتحولات المنطقة السياسية والاقتصادية والعسكرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

ويقع أقدم جزء محفوظ في هذا الموقع التاريخي بالزاوية الشمالية الغربية حيث توجد بقايا البرج المحصن الذي يحتوي على فتحات جدران منتظمة وضيقة كانت مخصصة لإطلاق السهام أو استخدام الأسلحة النارية للدفاع عن المدينة.

تحول موقع الشونة الأثرية اليوم إلى وجهة سياحية ومزار عالمي يستقطب الزوار والسياح من مختلف الجنسيات ضمن فعاليات جدة التاريخية التي تنظمها شركة «بنش مارك» حيث يتاح للجمهور استكشاف خبايا هذا المعلم والاطلاع على تاريخه العريق من خلال تجربة ثقافية وترفيهية فريدة تعيد إحياء الماضي بأسلوب عصري يبرز القيمة التراثية لمدينة جدة المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي.