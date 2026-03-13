بعد خاطفة السومة.. غياب أهلاوي في ضيافة القادسية

مرّت سبعة أعوام على آخر انتصار لفريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام القادسية في عقر داره لحساب دوري المحترفين، وخلالها رحلت جميع الوجوه التي كانت حاضرة آنذاك.

ويعود ذلك الانتصار إلى 8 مارس 2019 لحساب الجولة الـ 23 من الدوري، وشهده ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

وقتها، كان يقود الأهلي المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي، بينما يُمسك البلغاري إيفايلو بيتيف بزمام الدفة الفنية للقادسية.

وشارك الأهلي، الطرف الزائر، بتشكيل يضم ياسر المسيليم، حارس المرمى، وأمامه الرباعي الدفاعي عبد الله حسون، والبرازيلي أديرلان سانتوس، وعبد الباسط هندي، والمصري محمد عبد الشافي. وضمَّ خط وسطه تيسير الجاسم والتشيلي كلاوديو بايزا، وأمامهما الروماني نيكولاي ستانشيو، بينما تكون هجوم الفريق من سلمان المؤشر وعبد الرحمن غريب ومهند عسيري.

وحملت دكة البدلاء 9 لاعبين، منهم المهاجم السوري عمر السومة، والجناح أيمن الخليف، اللذان استخدمهما المدرب ورقتين رابحتين خلال الشوط الثاني.

في المقابل، لعب القادسية بالأسترالي جاك دنكان، حارس المرمى، وأمامه مواطنه ريز ويليامز، ومحمد الخبراني، والجزائري مختار بلخيتر، ومنصور النجار، رباعي الدفاع. وفي الوسط شارك حاتم بلال إلى جوار نايف هزازي، بينما ضم الهجوم البرازيلي إلتون جوزيه، ومواطنه بيسمارك فيريرا، والسوري يوسف قلفا، وهارون كمارا.

ووضع المدرب إلى جواره 9 لاعبين على مقاعد البدلاء، من بينهم مختار فلاتة وشايع شراحيلي وعبد المحسن القحطاني، خيارات الشوط الثاني.

وتقدم بيسمارك للقادسية في الدقيقة 31 من ركلة حرة سددها مباشرة داخل شباك المسيليم.

وسرعان ما تعادل الأهلي عبر رأسية لمدافعه البرازيلي سانتوس في الدقيقة 37.

وأحكم التعادل قبضته على المباراة حتى الدقيقة الرابعة بعد الـ 90 عندما أرسل الخليف عرضية ارتقى لها السومة برأسه وأسكنها الشباك، ليفوز الأهلي بهدف أخرجه بديلاه.

وتركت الأعوام السبعة التالية بصماتها على الفريقين مبعدة الأسماء الـ 40 التي حضرت معهما تلك المباراة، شاملة البدلاء والاحتياطيين.

وبعد ذلك الانتصار، حلّ الأهلي ضيفًا على القادسية مرتين في دوري المحترفين، ولم يعد بأي نقطة من الزيارتين، متلقيًا الهزيمة «1ـ3» بتاريخ 8 يناير 2021، و«0ـ1» في 27 سبتمبر 2024.

ويعود الفريق الجدّاوي إلى المنطقة الشرقية مجددًا، لمواجهة القادسية، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، في محاولة ثالثة لاستعادة نغمة الانتصار أمام منافسه داخل دياره.