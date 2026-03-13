سوموديكا يؤجل القرار.. ويركز على باسوجوج

أجّل الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم تحديد قائمته الأساسية أمام الشباب، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي إلى الاجتماع الفني يوم المباراة السبت في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر أن المدرب الروماني سيركز على الجانب الدفاعي والاعتماد من بداية اللقاء على الكرات المرتدة، بقيادة الكاميروني كريستيان باسوجوج.

وعمل سوموديكا على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق في لقاء الفيحاء وأدت إلى خسارة ثقيلة بنتيجة 0ـ5، السبت الماضي، ضمن الجولة الـ25.

وخاض الأخدود مع سوموديكا 14 مباراة في الدوري، خسر خلالها 10 مواجهات، مقابل فوزين وتعادلين.

ويحتل الأخدود المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري «روشن» برصيد 13 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات مقابل 18 خسارة.