الانتخابات تخيم على أجواء برشلونة وإشبيلية

يستقبل فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم ضيفه إشبيلية، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري، وسط زخم انتخابي أكبر خارج الملعب مع الإعلان عن اسم رئيس النادي الجديد في الليلة نفسها.

وسيصوّت أعضاء النادي لاختيار أحد المرشّحيْن، جوان لابورتا الرئيس المنتهية ولايته الأولى أو فيكتور فونت، لتحديد الاتجاه الذي سيسلكه برشلونة في الأعوام المقبلة.

ويُعدّ لابورتا الذي استقال من منصبه قبل أسابيع لبدء حملته لإعادة انتخابه، المرشّح الأوفر حظًا للبقاء في منصبه.

وبعد تأخر دام عامًا، عاد برشلونة قبل أشهر قليلة إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، وسيفتح المدرج الشمالي للمرة الأولى، الأحد، والذي سيرفع السعة الاستيعابية مؤقتًا إلى نحو 63 ألف متفرّج، على أن تصل في النهاية إلى 105 آلاف بعد اكتمال الطابق العلوي.

وتأتي زيارة إشبيلية بين مباراتي ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل الإنجليزي، حيث يتطلع برشلونة للبناء على نتيجة التعادل 1ـ1، الثلاثاء، ذهابًا عندما يستضيفه الأربعاء إيابًا.

وبعد تحقيق ثلاثية محلية الموسم الماضي والوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال، يبقى النجاح الأوروبي الهدف الأبرز الموسم الجاري، إذ لم يحرز برشلونة اللقب منذ عام 2015.

ومن المرجح أن يُقدم المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك، كما فعل ضد أتلتيك بلباو في الدوري نهاية الأسبوع الماضي، على إجراء مداورة لإراحة بعض لاعبيه قبل مواجهة نيوكاسل، على الرغم من أن الإصابات قد تحدّ من خياراته.

ومن اللاعبين العائدين المحتملين لاعب الوسط جافي، البالغ 21 عامًا والذي لم يشارك منذ أغسطس الماضي بسبب إصابة في الركبة.

كما سيبحث برشلونة متصدر جدول الترتيب بـ 67 نقطة وبفارق أربع عن ملاحقه ريال مدريد، عن رد الاعتبار بعد الخسارة الثقيلة أمام إشبيلية 1ـ4 في أكتوبر الماضي، وكانت هي الخسارة الأولى له في الدوري الموسم الجاري.

في الجانب الآخر يحتلّ فريق المدرب الأرجنتيني ماتِياس ألميدا المركز الـ 14، ولا يزال غير آمن تمامًا من خطر الهبوط، وأي نقطة يحرزها في «كامب نو» ستكون مكسبًا، علمًا بأنه لم يخسر في آخر خمس مباريات، انتهت أربع منها بالتعادل.