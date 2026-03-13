ماني مهدد بالغياب.. وغريب خيار جيسوس

يشتكي السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، من آلام في مفصل القدم، ما يهدد بغيابه عن مواجهة الخليج، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر نفسه أنَّ ماني شعر بالإصابة خلال التدريبات الأخيرة، التي أجراها الفريق الخميس، إلا أنه غادر مع البعثة إلى الدمام الجمعة.

وفي حال تأكد غياب النجم السنغالي السبت، يتجه البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، إلى الاعتماد على عبد الرحمن غريب في التشكيلة الأساسية بدلًا منه.

وشارك ماني مع النصر خلال الموسم الجاري في 25 مباراة، سجَّل خلالها تسعة أهداف وصنع سبعة، بينما خاض عبد الرحمن غريب 23 مباراة بين أساسي وبديل، أحرز خلالها 6 أهداف وقدَّم 5 تمريرات حاسمة.

يذكر أنَّ النصر يفقد خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفيحاء في الجولة الـ24، وغاب على إثرها عن مباراة نيوم، وسيستمر غيابه أيضًا أمام الخليج.