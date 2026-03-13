جوائز BAFTA.. لعبة Clair Obscur تكتسح الترشيحات

أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون «BAFTA» عن قائمة المرشحين لجوائزها السنوية في نسختها الـ 22، حيث فرضت لعبة Clair Obscur: Expedition 33 سيطرتها المطلقة بـ12 ترشيحًا، من ضمنها «أفضل لعبة» و«أفضل تصميم».

وجاءت اللعبة التي تعد أول مشروع لاستوديو Sandfall Interactive لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز عناوين العام، متفوقة على أسماء ضخمة في عدد الترشيحات، بما في ذلك الأداء التمثيلي المتميز لكل من Jennifer English و Ben Starr.

وشهدت القائمة منافسة شرسة، حيث حلت لعبة Dispatch في المركز الثاني بـ9 ترشيحات، تلتها Ghost of Yotei بـ8 ترشيحات، بينما نالت Death Stranding 2 و Indiana Jones and the Great Circle نصيبًا وافرًا من الاهتمام.