كاريلي يمنح ضمك إجازة 11 يوما

منح البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة لمدة 11 يومًا، مستفيدًا من فترة التوقف الدولي الحالية، على أن يعاود اللاعبون تدريباتهم، الثلاثاء 24 مارس الجاري، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي وفق مصدر خاص بـ«الرياضية»..

وجاء قرار المدرب عقب فوز ضمك على النجمة بنتيجة 3ـ1 في المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ26 من الدوري.

ورفع ضمك رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر، مبتعدًا بفارق 6 نقاط عن الرياض أقرب مراكز الهبوط، مع تبقي مباراة للرياض أمام الاتحاد، الجمعة.