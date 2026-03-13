أربيلوا: مبابي جاهز.. وكورتوا لا يقارن

اقترب الفرنسي كليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، من العودة للملاعب، بعد غياب استمر ثلاثة أسابيع بسبب التواء الركبة، بعد أن أكد مدربه ألفارو أربيلوا ثقته من مشاركته في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحافي، الجمعة، قبل استضافة إلتشي، السبت، في الجولة الـ 28 من الدوري: «مبابي إنه يتحسن يومًا بعد يوم. لن يكون معنا في مواجهة إلتشي، لكنني واثق من أنه سيكون ضمن قائمة السفر إلى مانشستر».

وبغياب مبابي وعدد من الركائز الأساسية، فاز الريال على السيتي بثلاثية نظيفة الأربعاء الماضي في ذهاب ثمن النهائي.

ويعاني مبابي منذ أواخر ديسمبر الماضي من التواء في الركبة اليسرى، وكان اضطر إلى الانسحاب من مباراة إياب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي أمام بنفيكا البرتغالي في 25 فبراير بعد شعوره بآلام، ولم يلعب منذ ذلك الحين.

ويُعد مبابي الموسم الجاري عنصرًا أساسيًا في ريال مدريد الذي يعاني أحيانًا في صناعة اللعب، إذ يتصدر قائمة هدافيه برصيد 38 هدفًا في 33 مباراة.

وقبل مباراة إلتشي يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة وبفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر وسيحاول تقليص الفارق والضغط على غريمه الذي سيستقبل إشبيلية، الأحد.

وأوضح أربيلوا أن المباراة لن تكون سهلة أمام فريق صعب عليهم مأمورية الذهاب وقال: «نحن ندرك تمامًا قوة الفريق الذي سنواجهه، فهم يلعبون بشكل أفضل مما يبرر نقاطهم، وقد صعّبوا الأمور علينا في المرحلة الأولى».

وأضاف:«سنُشرك أفضل تشكيلة ممكنة للفوز على إلتشي. ولا أفكر في أي شيء سوى هذه المباراة، على اللاعبين بذل قصارى جهدهم والعودة إلى منازلهم منهكين بعد كل مباراة، ليستعيدوا عافيتهم، ويكونوا على أتم الاستعداد للمباراة التالية.. هذه هي مهمتهم. إنها مهمة شاقة للغاية، ولهذا السبب هم هنا، لأنهم لاعبو ريال مدريد».

وأشاد المدرب بحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا :«لقد لعبتُ مع بعضٍ من أفضل حراس المرمى في العالم. أعتقد أنهم لم يكونوا فقط من بين الأفضل عالميًا، بل كانوا يُعتبرون أيضًا من بين الأفضل في التاريخ. مع ذلك، ما يفعله كورتوا لم أره من أي لاعب آخر في مركزه. قلتُ ذلك قبل أيام، وما زلتُ عند رأيي: بالنسبة لي، لا مجال للمقارنة مع أي أحد آخر، وبالتأكيد، نحن نشهد الأفضل في تاريخ ريال مدريد، في رأيي».