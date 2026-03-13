سيدات أستراليا يتأهلن إلى نصف النهائي

تأهل منتخب أستراليا الأول لكرة القدم للسيدات إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس أمم آسيا، عقب فوزه 2ـ1 على كوريا الشمالية، الجمعة، في الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.

وعلى ملعب بيرث ريكتانجولار في مدينة بيرث، افتتحت ألانا كينيدي التسجيل مبكرًا للمنتخب الأسترالي في الدقيقة التاسعة، قبل أن تضيف وسام كير الهدف الثاني في الدقيقة «47».

وأشعلت تشاي أون-يونج المباراة مرة أخرى، بعدما أحرزت هدفًا لكوريا الشمالية في الدقيقة «65»، لكن المنتخب الأسترالي تمكن من الحفاظ على تقدمه خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وبهذه النتيجة، ضرب منتخب أستراليا موعدًا في المربع الذهبي للبطولة، التي يستضيفها على ملاعبه، مع الفائز من لقاء منتخبي الصين وتايوان، الذي يلعب السبت في دور الثمانية.

وكان منتخب أستراليا حصل في دور المجموعات على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، عقب فوزه على الفلبين وإيران وتعادله مع كوريا الجنوبية.

وفي المقابل، حلَّ منتخب كوريا الشمالية في وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، عقب فوزه على أوزبكستان وبنجلاديش وخسارته أمام الصين.

يشار إلى أنَّ المنتخبات الحاصلة على المراكز الستة الأولى في البطولة سوف تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للسيدات عام 2027 في البرازيل.