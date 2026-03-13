تعديل موعد مواجهة هجر وأحد

قرَّرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي تعديل موعد مباراة فريق هجر الأول لكرة القدم وأحد، ضمن الجولة الـ 27 من دوري الدرجة الثانية، المقررة الجمعة، لتلعب الإثنين 23 مارس الجاري في الأحساء.

وأعلن نادي هجر، في منصة «إكس» الجمعة، أنَّ التأجيل جاء بسبب تعذر وصول بعثة أحد إلى الأحساء.

ويدخل هجر المواجهة في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، جمعها من 18 انتصارًا و5 تعادلات مقابل 3 خسائر، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن الصقر المتصدر.

ويحتل أحد المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط، بعد أن تلقى 23 خسارة مقابل فوز وحيد وتعادلين، ليهبط رسميًّا إلى دوري الدرجة الثالثة.