بمشاركة عبد الحميد.. لانس يخطط على الصدارة

يخطط فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، على استعادة صدارة الدوري، ولو مؤقتًا ومواصلة سباق اللقب مع باريس سان جيرمان المتصدر والمركز بشكل أساسي على دوري أبطال أوروبا.

يتقدّم باريس بفارق نقطة واحدة فقط قبل تسع مراحل من نهاية الموسم، ما يعني أنّ لانس سينتزع الصدارة في حال فوزه على لوريان، السبت، والاستفادة من حصول حامل اللقب على عطلة

بعدما أُجّلَت مباراته المقررة على ملعبه ضد نانت إلى أبريل المقبل، لإراحة اللاعبين بين مباراتي الذهاب والإياب في ثمن نهائي مسابقة دوري الأبطال أمام تشيلسي الإنجليزي، علمًا أنه سحق منافسه 5ـ2 ذهابًا، الأربعاء الماضي.

ويأتي لانس، الذي لا تبلغ ميزانيته حتى عُشر ميزانية حامل اللقب، من منطقة قديمة لاستخراج الفحم في أقصى شمال فرنسا قرب الحدود البلجيكية، وأحرز لقبه الوحيد في الدوري 1998، لكنه حلّ وصيفًا لباريس 2023.

إلا أنّه تراجع في الموسمين التاليين، فأنهى الدوري بالمركزين السابع ثم الثامن، ولم يتأهل حتى إلى المسابقات الأوروبية الموسم الجاري.

وخلال الفترة بين 2023 وبداية الموسم الجاري، استغنى لانس عن عدد كبير من ركائزه الأساسية، منهم بريس سامبا، والنمساوي كيفن دانسو، وسيكو فوفانا، والبلجيكي لويس أوبيندا، والأرجنتيني فاكوندو ميدينا، والمغربي نائل العيناوي، وأندي ضيوف والأوزبكساني عبد القادر خوسانوف، والذين انتقل عدد منهم إلى أندية كبرى مثل مانشستر سيتي وإنتر ميلان الإيطالي مقابل مبالغ كبيرة، غير أنّ لنس لم يتمكّن من استثمار كل تلك الأموال في تعاقدات جديدة.



ومع ذلك، تبيّن أن قراره بتعيين المدرب السابق لليون، بيار ساج، كان خطوة ذكية للغاية، بعد أن بنى فريقًا رائعًا مليئًا باللاعبين المتألقين، ويبرز بينهم الدولي الفرنسي فلوريان توفان.

ويمتلك لانس أفضل خط دفاع في الدوري، ومن بين لاعبيه الظهير الأيمن السعودي سعود عبد الحميد، المعار من روما الإيطالي، والذي سجل هدفه الأول في الدوري الجولة الماضية أمام ميتز 3ـ0.

وفاز الفريق في 12 مباراة وخسر اثنتين فقط من أصل 15 مباراة منذ بداية نوفمبر. كما بلغ نصف نهائي كأس فرنسا، وهي مسابقة لم يسبق له إحراز لقبها، ولا يزال يحلم بتحقيق ثنائية تاريخية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، وبينما خسر سان جيرمان 1ـ3 أمام موناكو، فاز لانس على متز متذيل الترتيب 3ـ0 فقلّص الفارق.

لكن رحلته إلى بريتاني لمواجهة لوريان تبدو صعبة، نظرًا للموسم الجيد الذي يقدّمه الفريق الصاعد حديثًا.

ويضع ساج نصب عينيه مواجهة سان جيرمان المقررة في 11 أبريل، وشبّه الأسبوع الماضي سباق اللقب بـ«طواف فرنسا».

وقال :«نحن حاليًا لا نزال في جبال الألب مع مراحل وعقبات عدة أمامنا»، علمًا أنّ مواجهة أنجيه تنتظر الفريق بعد لوريان.

وأضاف: «هدفنا الآن هو حصد ست نقاط إضافية قبل التوقف الدولي لكي ندخل ما تبقّى من الموسم بأفضل حالة ممكنة».