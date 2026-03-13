جوارديولا: خسارة جديدة تكلفنا لقب الدوري

حذّر الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، من أن تلاشي آمالهم بالتتويج بلقب الدوري الممتاز في حال فشلوا في الفوز على وست هام، السبت، لحساب الجولة الـ 30.

ويدخل السيتي ثاني الترتيب مباراته على ملعب لندن بفارق 10 نقاط خلف المتصدر أرسنال، في حال نجح الأخير في الفوز على إيفرتون في مباراة تلعب أولًا.

ويملك السيتي مباراة مؤجلة، إضافة إلى أفضلية ملعبه حين يلتقي مع أرسنال الشهر المقبل. لكن يتعيّن على الفريق التعافي من خيبة السقوط القاسي بثلاثية نظيفة أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، ما يجعل فرصه في بلوغ ربع النهائي ضئيلة.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحافي الجمعة: « لطالما اعتقدت أن الدوري الإنجليزي هو الأصعب، وما زلنا في السباق، مع العلم أنه إذا أهدرنا نقاطًا فسينتهي الأمر».

وفاز جوارديولا بستة ألقاب في الدوري خلال مواسمه التسعة السابقة مع السيتي، لكن فريقه كان بعيدًا عن المنافسة الموسم الماضي، حين أنهى المسابقة ثالثًا بفارق 13 نقطة عن البطل ليفربول.

وأضاف المدرب :«الآن من الممتع أن نكون هنا. الموسم الماضي لم نتمكن من عيش هذا الوضع في هذه المرحلة، لذا فهذا أمر جيد».

وتابع: «دائمًا قلت إنه مع الوصول إلى المباريات العشر الأخيرة، كل فريق يلعب من أجل شيء ما.. تجنّب الهبوط، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر، دوري الأبطال، أو التتويج باللقب. لذا فهذا طبيعي. الآن لا توجد فرصة ثانية».

ويقبع وست هام في منطقة الهبوط، لكنه خسر مرتين فقط في آخر 11 مباراة بمختلف المسابقات، ما قرّبه إلى نقطة واحدة من مراكز الأمان وقاده إلى ربع نهائي كأس إنجلترا.