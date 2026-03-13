فورمولا 1.. راسل يتصدر تجارب سباق السرعة

واصل فريق مرسيدس انطلاقته القوية في الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، حيث انتزع البريطاني جورج راسل، الجمعة، مركز الانطلاق الأول من زميله الإيطالي كيمي أنتونيلي في سباق السرعة، الذي يجرى السبت ضمن فعاليات سباق جائزة الصين الكبرى.

وسجَّل راسل زمنًا قدره دقيقة واحدة و31.520 ثانية في مضمار شنغهاي الدولي، الذي يبلغ طوله 5.451 كيلو مترًا، متقدمًا بفارق 0.289 ثانية على أقرب ملاحقيه أنتونيلي.

وجاء البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم الحالي، سائق فريق ماكلارين، في المركز الثالث بفارق كبير، حيث تأخر بفارق 0.621 ثانية، بينما حلَّ مواطنه المخضرم لويس هاميلتون، سائق فيراري، والأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين الآخر، وشارل لوكلير، سائق فيراري، في المراكز التالية.

وكان الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، سائق فريق ريد بُل، متأخرًا بفارق كبير بلغ 1.7 ثانية، ليحتل المركز الثامن، بينما جاء زميله الجديد في الفريق الفرنسي إيزاك هادجار في المركز العاشر.

وكان راسل فاز بالسباق الافتتاحي للموسم الجديد في أستراليا الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تجرى السبت التجربة التأهيلية لسباق جائزة الصين الكبرى، الذي ينظم الأحد.