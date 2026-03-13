أمام أوكسير.. مرسيليا يبحث عن انتصار ثالث

يبحث فريق مرسيليا الفرنسي الأول لكرة القدم عن فوز ثالث تواليًا في الدوري المحلي حين يفتتح الجولة الـ 26، الجمعة، بمواجهة ضيفه أوكسير.

ويُرجَّح أن يواصل الفريق زخمه على ملعبه، حيث سقط مرة واحدة فقط الموسم الجاري في الدوري، مسجلًا ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات، على الرغم من أنّ تلك الخسارة جاءت في مباراته الوحيدة ضد فريق يقف حاليًا إلى جانب أوكسير ضمن المراكز الأربعة الأخيرة.

كما أنّ فوزًا واحدًا فقط في آخر ست مباريات يخوضها مرسيليا على ملعبه يوم الجمعة في الدوري «أربعة تعادلات وخسارة» يقدّم سببًا إضافيًا للحذر ويؤكّد أنّ المباراة قد لا تكون سهلة كما توحي بها التوقعات.

أما أوكسير الذي يملك 19 نقطة، فيقدّم أسوأ موسم له في تاريخه بالدوري عند هذه المرحلة، ومن الطبيعي أن نجده متأخرًا بخمس نقاط عن مركز الأمان.

وعلى الرغم من امتلاكه هامش نقطتين فقط عن آخر مركزين مؤديين إلى الهبوط المباشر، فإن الفريق بحاجة ماسّة إلى النقاط، ما يجعل سلسلة فوز وحيد في آخر عشر مباريات بالدوري «أربعة تعادلات وخمس هزائم» أمرًا بالغ السلبية.

وتزداد الصورة قتامة، إذ أن الفريق لم يفز منذ منتصف سبتمبر سوى على متذيّل الترتيب متز، ولم يحقق أي انتصار الموسم على أي فريق موجود حاليًا في النصف الأعلى من الجدول «3 تعادلات و10 خسائر»، ما يشير إلى احتمال استمرار معاناته.