كاريك: الانتقادات لا تهمني

قلّل مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، من شأن الانتقادات التي وجّهها إليه زميله السابق بول سكولز، بينما يستعد لمواجهة حاسمة أمام أستون فيلا الأحد.

ويعود الشياطين الحمر، ثالث الترتيب، إلى المنافسة بعد خسارتهم أمام نيوكاسل 1ـ2 مطلع الشهر الجاري. أما فيلا بقيادة الإسباني أوناي إيمري فيحتل المركز الرابع بفارق الأهداف خلف يونايتد، في سباق ضيق على مقاعد دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن شبه المؤكد أن تتأهل الفرق الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي إلى المسابقة القارية الأهم.

وكانت خسارة نيوكاسل الأولى لكاريك منذ توليه المهمة حتى نهاية الموسم في يناير، وقد نشر سكولز تعليقًا ساخرًا عبر «إنستجرام» بشأن زميله السابق في خط الوسط بأولد ترافورد وجاء فيه: «مايكل بالتأكيد لديه شيء مميز، لأن يونايتد كان سيئًا في المباريات الأربع الأخيرة»، قبل أن يوضح لاحقًا أنه لم يقصد الإساءة واتصل بزميله السابق لتوضيح الأمر.

لكن كاريك قال للصحافيين في مؤتمره الصحافي قبل المباراة الجمعة إنه لا يعطي المسألة أكبر من حجمها، مضيفًا: «لا يوجد ما يُقال حقًا.. أعتقد أن هذه طبيعة ما نعيشه حاليًّا فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي والعناوين والاقتباسات. يمكن تفسير الأمور بطرق مختلفة، لذا يجب التعامل معها بهدوء وفهم المعنى الحقيقي».

وتابع: «هناك آراء مختلفة وهذا طبيعي. يمكن للناس أن يعبّروا عن رأيهم. لكن المشكلة أن الأمور تُؤخذ من طرف إلى آخر. هذا هو الواقع. أنا لست قلقًا بشأنه ولا أريد تضخيمه.

واستأنف ماسون ماونت التدريبات الجماعية وقد يكون مرشحًا للعودة، أمام أستون فيلا.

لم يشارك لاعب خط الوسط مع فريقه منذ ظهوره المتأخر أول مباراة لمايكل كاريك، في الفوز 2ـ0 على سيتي يناير الماضي.

لسوء الحظ، تعرض ماسون لإصابة خلال التدريبات في الأسبوع التالي، لكن كاريك كشف عن أنَّ اللاعب عاد إلى التدريبات ويقترب من المشاركة مرة أخرى.

قال كاريك: «عاد ماسون إلى المجموعة، وهذا أمر رائع.. إنه لاعب مهم بالنسبة لنا وعودته ومشاركته خطوة جيدة للفريق، بالتأكيد هو ليس جاهزًا بنسبة 100 في المئة لأنه لم يتدرب إلا لفترة قصيرة جدًّا، وسنرى ما إذا كان سيشارك أم لا يوم الأحد».