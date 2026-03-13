الاتحاد.. الغائبون يتدربون و«الكورفا جولد» في الرياض

يؤدي لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الغائبون عن مواجهة الرياض، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، تدريباتهم بمقر النادي في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وسيخضع كلٌّ من المالي محمدو دومبيا، الذي يغيب عن المواجهة بسبب تراكم البطاقات، والنيجيري الفرنسي جورج إلينيخينا والصربي كارلو سيميتش، المبعدين فنيًّا، لتمارين لياقية الجمعة، فيما يواصل عوض الناشري برنامجه التأهيلي، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، غادرت رابطة مشجعي نادي الاتحاد «الكورفا جولد»، ظهر الجمعة، إلى الرياض لدعم الفريق في مواجهته أمام الرياض.

ويدخل الاتحاد اللقاء في المركز السادس برصيد 42 نقطة، جمعها من 12 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 7 هزائم.

ويحتل الرياض المركز الـ 16 برصيد 16 نقطة، حصدها من 3 انتصارات و7 تعادلات و15 خسارة.