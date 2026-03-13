بعد عام.. أولرايخ يعود إلى عرين ميونيخ

يعود الألماني سفين أولرايخ، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، إلى المشاركة في المباريات الرسمية عبر بوابة لقاء باير ليفركوزن ضمن الجولة الـ26 بالدوري الألماني، السبت.

ولم يلعب أولرايخ «37 عاما» أي مباراة رسمية مع بايرن منذ الفوز 5ـ0 على فيرد بريمن في سبتمبر 2024، كما أن هذه المشاركة أيضًا الأولى منذ أغسطس والذي توفي فيه ابنه لين بعمر ستة أعوام بعد صراع طويل مع المرض.

وسمح بايرن لحارسه بأن يكون بعيدًا عن التدريبات، كما لم ينضم للفريق في المباريات التي خاضها خارج ملعبه بتلك المرحلة العصيبة.

وكتب أولرايخ في ذلك الوقت عبر حسابه على «إنستجرام»: «نحن نحاول سويًا الآن مع ابنتنا أن نعود للحياة تدريجيًا».

وسيمثل السبت خطوة أخرى في هذا الصدد، إذ يحل أولرايخ محل مانويل نوير، الذي يعاني من إصابة في عضلة الساق، ويوناس أوربيج، الذي تعرض لارتجاج في المخ في تصادم خلال فوز الفريق في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء أمام أتالانتا الإيطالي.

وقال ماكس إبريل عضو مجلس إدارة بايرن للرياضة والبلجيكي فينسنت كومباني

المدير الفني اليوم الجمعة، أن أولرايخ سيقدم ما اعتاد عليه منذ انضمامه للنادي في 2015، كبديل لنوير، بينما كان قد أمضى موسم 2020ـ2021 معارًا لهامبورج.

وقال إبريل: «لم نتردد ولو لثانية».

وتابع: «سفين لديه شخصية عظيمة، لقد كان مع بايرن لأعوام طويلة، وهو على دراية بالموقف، ونعلم أنه جاهز في مثل هذه اللحظة المتأزمة، سفين سيكون أساسيًا في المرمى، وسيقدم نفس المستوى الذي يظهر به الثنائي الآخر».

أما كومباني فقال: «لديه شخصية قوية، وهو حارس قوي، لقد لعب الكثير من المباريات في مسيرته، ولا نزيد الضغط عليه، فهو ليس محور الاهتمام، ولطالما تدرب أولرايخ بشكل صحيح، ويجب أن يظهر ذلك السبت».

وتابع: «لدينا ثقة تامة في لاعبينا، ونستهدف أن نفوز غدًا».

وسيخوض أولرايخ مباراته رقم 237 عندما يواجه ليفركوزن، من بينها 103 مباريات بقميص بايرن حيث خرج بشباك نظيفة في 34 مناسبة، كما لعب أغلب هذه المباريات في موسم 2017ـ2018 عندما كان نوير غائبا بسبب الإصابة.