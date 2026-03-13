نابولي يستعيد ماكتومناي

اقترب الإسكتلندي سكوت ماكتومناي، لاعب وسط فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم، من العودة للمباريات وتعزيز صفوف فريقه، الذي يهدف لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في بطولة الدوري خلال مواجهة ليتشي المقررة السبت ضمن الجولة الـ29.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن ماكتومناي لم يشارك مع الفريق منذ تفاقم إصابته في وتر الركبة بعد الفوز على جنوة في 7 فبراير الماضي.

وذكرت تقارير أن ماكتومناي سيستأنف التدريبات الكاملة قبل مباراة السبت، حيث يسعى فريق المدير الفني أنطونيو كونتي لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على هيلاس فيرونا وتورينو.

لكن نابولي سيفتقد لخدمات مهاجمه أنطونيو فيراجارا، والذي خرج بين شوطي مباراة الفريق أمام تورينو بسبب مشكلة في القدم، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب حتى فترة روزنامة المباريات الدولية.

وعاد البلجيكي كيفن دي بروين من فترة إصابة طويلة، وذلك حينما شارك كبديل في مواجهة تورينو.

ويحتل نابولي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة.