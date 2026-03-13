مويز: أسلوب أرسنال جزء من اللعبة

رفض ديفيد مويز، مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي الأول لكرة القدم، الانتقادات الموجهة لنظيره في أرسنال ميكل أرتيتا، لنهجه البدني واعتماده على الكرات الثابتة.

وتعرض أرسنال، متصدر الدوري الممتاز، لانتقادات في الأسابيع الأخيرة لاعتماده على الكرات الثابتة، ولا سيما الجمل الخططية في الركلات الركنية، بوصفها استراتيجية أساسية للتسجيل، ما أثار جدلًا حول تطور الأساليب التكتيكية.

وقال مويز في مؤتمر صحافي الجمعة، قبل استقباله أرسنال السبت في الدوري، إن كرة القدم ستكون مملة إذا لعبت جميع الفرق بالطريقة نفسها.

ووصف مويز أرتيتا، الذي لعب تحت قيادته في إيفرتون، بأنه مدرب مميز أبقى فريقه منافسًا على أربع جبهات، الدوري الممتاز، ودوري الأبطال، وكأسي الاتحاد والرابطة.

وأوضح: «أنتم تجعلون الأمر يبدو وكأنه مشكلة لأنهم جيدون في الكرات الثابتة ولديهم فريق قوي بدنيًا.. لا أرى أي مشكلة في ذلك. إنه جزء من اللعبة».

ودافع مويز عن تنوع الأساليب، عادًا أن منتقدي اختلاف أنماط اللعب يغفلون جوهر الفكرة. وأضاف: «إذا كان هناك اعتقاد بأن على الجميع أن يلعبوا كرة جميلة وأن يكون كل شيء مثاليًا، فلو فعلنا ذلك جميعًا لأصبحت اللعبة مملة. والسبب الذي يجعلكم تتحدثون عن هذا الأمر هو أنه قد يكون مختلفًا قليلًا عما رأيناه خلال الأعوام القليلة الماضية. إنه يمنحكم شيئًا للحديث عنه، لكنني سأكره أن أذهب إلى مباريات كرة القدم لأراها تلعب بطريقة واحدة فقط».

وظل أرتيتا متحديًا إزاء الانتقادات الموجهة لتكتيكات الكرات الثابتة، بينما رفض اتهامات بإضاعة الوقت وجهها في وقت سابق من الشهر الجاري فابيان هورزلر، مدرب برايتون.

وفاز أرسنال 1-0 خارج ملعبه على برايتون، ورغم استمرار هورزلر في الشكوى من إضاعة الوقت، فإن المدرب الألماني أثنى أيضًا على ما حققه أرتيتا الموسم الجاري، وقال إنه أخبره بعد المباراة وخلال الأسبوع بإعجابه بعمله. «لم أرد إثارة ضجة، أردت فقط التعبير عن شعوري. لا علاقة لذلك بما حققوه إنه أمر لا يصدق.. هو أحد أفضل المدربين في العالم بالنسبة لي، وهو قدوة. لكن من المهم أن تبدي رأيك وألا تخفيه حتى لو كنت تمثل ناديًا أصغر».