جلسة طبية تحسم ظهور ماني أمام الخليج

تدرّب السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، مع زملائه عصر الجمعة في الدمام، لكن الغموض لا يزال يحيط بمشاركته أمام الخليج، السبت ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم».

وخاض النصر، فور وصوله إلى الدمام بالطائرة، حصة تدريبية على رديف ملعب نادي الاتفاق، وصفتها مصادر «الرياضية» بـ«الخفيفة»، مؤكدةً ظهور ماني فيها، على الرغم من شكواه المسبقة من آلامٍ في مفصل القدم أحسّ بها خلال تدريب الخميس في الرياض.

وحسب المصادر، يخضع النجم السنغالي إلى جلسةٍ طبيةٍ بعد ظهر السبت تحسم نتائجها مشاركته من عدمها في مباراة الخليج.

ونقلًا عن مصادرها، كشفت «الرياضية» الجمعة عن شكوى ماني من آلام في المفصل تهدده بالغياب عن الجولة الـ 26.

ورافق اللاعب البعثة إلى الدمام، وأشارت المصادر إلى عبد الرحمن غريب بوصفه المرشح لتعويض السنغالي حال غيابه.

ويتصدر النصر، الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، جدول ترتيب الدوري، برصيد 64 نقطة، وينزل ضيفًا على الخليج، صاحب المركز الـ 11، برصيد 30 نقطة.