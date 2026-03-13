الفيحاء يرد الدين إلى الاتفاق

رد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم الدين إلى ضيفه الاتفاق بعد فوزه عليه بهدف نظيف خلال المواجهة التي جرت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الجمعة ضمن جولة «يوم العلم»، الـ26 من دوري روشن السعودي.

وسجل الغيني ألفا سيميدو مهاجم الفيحاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21، وبذلك ينجح فريقه في رد اعتباره امام الاتفاق بعدما خسر منه 2-3 في الدور الأول من الدوري.

وحقق الفيحاء انتصاره الثاني تواليًا، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع.

وعلى الجانب الآخر، واصل الفريق الاتفاقي غيابه عن الانتصارات للمباراة الرابعة تواليًا «تعادل و3 هزائم»، وبذلك يتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز السابع.