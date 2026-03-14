ثلاثية الرياض تكتب نصرا تاريخيا على الاتحاد

حقق فريق الرياض الأول لكرة القدم انتصارًا تاريخيًا أمام الاتحاد، مساء الجمعة، وهزمه للمرة الأولى ضمن دوري روشن السعودي، الذي جمع بينهما للمرة السادسة.

وقص الاتحاد شريط أهداف المباراة، التي استضافها ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية «الملز»، بهدفٍ مبكر أحرزه المهاجم المغربي يوسف النصيري في الدقيقة الرابعة.

وفي الشوط الثاني، انتفض صاحب الأرض على تأخره، وفاز 3-1، في إطار منافسات الجولة الـ 26 من الدوري «جولة يوم العلم».

وأدرك المهاجم البرتغالي لياندرو أنتونيس التعادل في الدقيقة 48. وأضاف مواطنه وزميله جوزيه توزي، لاعب الوسط، هدفًا ثانيًا في الدقيقة 80. وحصل الفريق الأحمر والأسود على ركلة جزاء خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، أهدرها المهاجم السنغالي ممادو سيلا لكن الكرة ارتدت إليه فسدد في شباك الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، محرزًا الهدف الثالث.

ورفع فريق المدرب البرازيلي ماوريسيو دولاك عدد نقاطه إلى 19، وبقِيَ في المركز الـ 16. في المقابل، تجمد رصيد فريق المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو عند 42 نقطة، في المركز السادس.

وهذا أول انتصارٍ للرياض على الاتحاد على صعيد الدوري، الذي صعدت «مدرسة الوسطى» إليه صيف عام 2023.

وكسِب الاتحاد المواجهات الخمس السابقة بينهما في «روشن»، وآخرها بنتيجة 2ـ1، في نوفمبر الماضي، لحساب الجولة التاسعة.