الريمونتادا الأولى تاريخيّا.. القادسية يضرب الأهلي بثلاثية

حوَّل فريق القادسية الأول لكرة القدم تأخره بهدفين إلى انتصار للمرة الأولى ضمن بطولة دوري المحترفين، التي انطلقت صيف 2008، مكبدًا الأهلي هزيمة بنتيجة 2ـ3، مساء الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الـ 26 «جولة يوم العلم».

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بهدفين سجّلهما الإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة، والفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب الوسط، في الدقيقتين 27 و42.

وقلص مصعب الجوير، لاعب وسط القادسية، الفارق بهدف في الدقيقة 63، مطلقًا شرارة العودة.

وشهد الوقت بدل الضائع بقية فصول «الريمونتادا» عندما أحرز القادسية هدفين في دقيقتيه الثانية والثامنة عن طريق البديلين تركي العمار وإبراهيم محنشي، ثنائي الوسط.

وطوال مشاركاته في دوري المحترفين، لم يستطع القادسية قلب تأخره بهدفين إلى انتصار حتى نجح أمام الأهلي.

وحقق الفريق الشرقاوي انتصاره الـ 13 من آخر 17 مباراة له في الدوري مقابل 4 تعادلات، ودون خسارة منذ هزيمته بالمصادفة أمام الأهلي نفسه 1ـ2 لحساب الجولة التاسعة في 21 نوفمبر الماضي.

من جهته، سقط الأهلي للمرة الأولى بعد 15 مباراة متتالية دون خسارة، منذ هزيمته أمام الفتح 1ـ2 لحساب الجولة الـ 11.

وبعد الخسارة من الفتح، حقق 14 انتصارًا مقابل تعادل وحيد أمام الهلال بنتيجة سلبية ضمن الجولة الـ 20، في سلسلة لا هزيمة أنهاها السقوط أمام القادسية.

ورفع فريق «بنو قادس» رصيده إلى 60 نقطة وظلّ رابعًا، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 62 نقطة وبقي ثانيًا، لكنه سيخسر مركزه إذا فاز الهلال، ثالث الترتيب، أو تعادل مع الفتح، السبت، لحساب الجولة الجارية، معززًا نقاطه الـ 61.