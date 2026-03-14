دولاك: لاعبونا قتاليون.. ومبارياتنا معارك

استحسن البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، قتالية لاعبيه في الميدان، بعد تحويلهم تأخرهم 0ـ1 أمام الاتحاد إلى فوز، بنتيجة 3ـ1، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم».

وخلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، عبّر دولاك عن سعادته بقيادة الرياض إلى الفوز للمرة الأولى على الاتحاد في الدوري.

وقال: «أريد المباركة للاعبين، ولمن عمِل معهم، نادينا عائلة، ولاعبونا قاتلوا من أجلها، وبهدف البقاء بين فرق المسابقة».

وأشار إلى سعيه إلى تغيير العقلية، واستطرد: «حينما وصلت، حاولت وضع بصمتي، وهي القتال، وأطلب من اللاعبين ذلك»، واصفًا المباريات بأنها «عبارة عن معارك صغيرة وسط المعركة الكبيرة»، مشددًا على أهمية كسب الصراعات الثنائية في الحالتين الدفاعية والهجومية.

ورأى دولاك أن فريقه يحتاج إلى الثقة والتصميم، ونوَّه بإظهار لاعبيه شراسة عالية للغاية خلال المباريات الكبيرة، مشددًا: «الثقة هي ما نحتاجه، وهذه المباراة ستمنحنا ذلك».