يايسله: أشعر بالغضب.. لم نتهاون.. ولا أتقبل الهزيمة

كشف الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن استيائه الشديد بعد التفريط في التقدم بهدفين على القادسية وإنهاء المباراة بالخسارة 2ـ3، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم».

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال يايسله: «يتملكنا شعور سيئ بعد هذه الخسارة. سنحت لنا فرصة لقتل المباراة خلال الشوط الثاني ولم نستغلها ونجح القادسية في العودة».

وأضاف: «المباراة كانت أشبه بمواجهات خروج المغلوب في الدقائق الأخيرة، وأشعر بالغضب. لا أستطيع تقبل هذه الهزيمة، لكن يجب علينا تجاوزها».

وتابع: «لدينا مباراة مهمة أمام الهلال، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس الملك، ونريد تسليط تركيزنا عليها كي نستطيع العودة من خلالها».

وأردف: «يغمرني حزن شديد، ولا أملك ما أقوله بسبب هذه الخسارة».

وبرّر الألماني استبدال الجناح الجزائري رياض محرز في الدقيقة 79 بـ «المجهود البدني الكبير الذي بذله».

ورفض المدرب اتهام فريقه بالتراخي ما أدى إلى عودة القادسية، منتقدًا في الوقت ذاته عدم تحلي اللاعبين بالمزيد من الشراسة لحسم اللقاء.

وأبان: «احتجنا إلى مزيد من الشراسة، لأننا لم نستمر عليها في جميع أجزاء المباراة».

وأكمل: «لم نتهاون في الشوط الثاني، والقادسية لديه جودة كبيرة، وحدثت أيضًا أمور أخرى، منها تحكيمية مثيرة للجدل».

وسقط الأهلي للمرة الأولى بعد 15 مباراة متتالية دون خسارة، منذ هزيمته أمام الفتح 1ـ2 لحساب الجولة الـ 11.

وتجمد رصيده عند 62 نقطة وبقي ثانيًا، لكنه سيخسر مركزه إذا فاز الهلال، ثالث الترتيب، أو تعادل مع الفتح، السبت، لحساب الجولة الجارية، معززًا نقاطه الـ 61.