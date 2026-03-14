رودجرز: على مدرب الأهلي احترامنا

أنكر الإيرلندي الشمالي بريندن رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، على الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، إشارته إلى حدوث أخطاء تحكيمية لمصلحة الطرف الآخر خلال اللقاء الذي جرى مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي «جولة يوم العلم»، مرجعًا نجاح لاعبيه في قلب الطاولة والفوز، إلى اللعب بروح، وشخصية، وبنسق عالٍ في الشوط الثاني.

وخلال مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي فاز فيه القادسية 3ـ2 بعد التأخر بهدفين، قال المدرب: «مباراة رائعة وفخور جدًا بالفريق. الأهلي وضع ثقله كله في الشوط الأول، وكان أفضل بفضل الخبرة العالية التي يملكها لاعبوه، لكننا أيضًا لعبنا بأسلوب ساعدهم».

وأضاف: «في الشوط الثاني لعبنا بطريقتنا، وبرغبة عالية، وقلب كبير، وشخصية قوية، والطريقة التي فزنا بها أظهرت لي التحسن الذي أبحث عنه من اللاعبين».

وتابع: «ظهرنا في أول 5 دقائق بصورة ممتازة، لكن بعدها لعب الأهلي بالوتيرة التي يريدها، وفي الشوط الثاني ركضنا أكثر وبشكل أسرع من الأول».

وعن إشارة يايسله خلال مؤتمره إلى أخطاء التحكيم ضد الأهلي في المباراة علق رودجرز: «الأخطاء التحكيمية أثرت فينا، ولاعبو المنافس من طراز عالٍ واستخدموا خبراتهم في الضغط على الحكم».

وأردف: «كان من الأفضل لمدرب الأهلي أن يحترم فريقي الذي استطاع تحقيق الفوز بعد التأخر بهدفين، بدلًا من الحديث عن التحكيم».

وأثنى الإيرلندي الشمالي على الإضافة التي قدّمها البدلاء مبينًا: «البدلاء المحليون أقحمتهم وسجلوا الأهداف، وهذا ما حرصت على غرسه في الفريق بأن يكون جميع اللاعبين في صف واحد ويتحملون المسؤولية».

ووجه المدرب الشكر إلى أعضاء المركز الإعلامي للنادي، وكذلك إلى الصحافيين المنتظمين في حضور مؤتمراته، مباركًا لهم الفوز.

وحقق الفريق الشرقاوي انتصاره الـ 13 من آخر 17 مباراة له في الدوري مقابل 4 تعادلات، ودون خسارة منذ هزيمته بالمصادفة أمام الأهلي نفسه 1ـ2 لحساب الجولة التاسعة في 21 نوفمبر الماضي.